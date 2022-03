Yozgat'ta 2021 yılı çalışmaları değerlendirildi

Yozgat'ta kaymakamlıklar, kamu ve kurumların 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmaları ve 2022 yılında planlanan proje ve faaliyetlerin değerlendirme toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Yozgat Valiliği konferans salonunda yapılan toplantıda kaymakamlar, ilçelerinde yapılan ve yapılacak çalışmaları slayt gösterisi eşliğinde anlatarak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, ilçelerde yapılan projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

2022 yılı projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Vali Polat, "Amacımız yiğitler şehri Yozgat'a katma değer katacak projeleri hayata geçirmek sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek. Özellikle eğitim konusunda gençlerimize dönük projelere, sosyal projelere ağırlık verilmesi ve takip edilmesi konusunda kaymakam arkadaşlarımıza il müdürlerimizden ricalarda bulunduk." dedi.

Yerköy ilçesi dışında tüm ilçelere kütüphane çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Polat, "Yerköy ilçemizde de yerini ayarladık oraya da bir kütüphane yapıp her ilçemize yaşayan kütüphane oluşturmuş olacağız. Her ilçemizde kooperatif sözü vermiştik şuan 18 kadın kooperatif ile üretime başladık ve devam ediyoruz. Her ilçemizde kapalı spor salonu olacak demiştik inşallah bu sene 3 ilçemize kapalı spor salonu yapacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey'e milletvekillerimize ve bürokrasideki tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.