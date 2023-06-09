Yozgat'ta 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat’ta uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama ve hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama ve hırsızlık suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlü R.T.'nin Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesi yakınlarında bulunan mangal kömürü ocaklarında saklandığı bilgisini aldı. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan firari hükümlü R.T. adli işlemlerin ardından Yozgat Cezaevine gönderildi.