İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta 212 sikke ve 21 tarihi obje ele geçirildi

Yozgat’ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 212 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 212 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi.


Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çalatlı köyü mevkiinde durdurulan araç içerisinde çeşitli dönemlere ait 212 adet sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirilirken, araç sürücüsü S.G. gözaltına alındı.


Ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, S.G. isimli şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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