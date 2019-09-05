Yozgat'ta 22 bin 707 öğrenci uyum eğitimine başladı

Yozgat'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı oryantasyon süreci 22 bin 707 öğrencinin katılımıyla başladı.

Yozgat'ta okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselerde planlanan oryantasyon eğitim süreci başladı. Yozgat genelinde 5 bin 733 okul öncesi, 5 bin 311 ilk okul birinci sınıf öğrencisi 5 bin 480 beşinci sınıf öğrencisi ve 6 bin 183 dokuzuncu sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 22 bin 707 öğrenci 2 gün boyunca oryantasyon eğitimi görecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Ortaokulunda oryantasyon eğitimine katıldı. Öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerin ilk gün heyecanlarına ortak oldu. Okullarına aileleriyle birlikte gelen ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin heyecanları gözlerinden okundu. Minik öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşları ile tanışıp sınıflarını gezdiler. Yeni öğrencilerin okula alışması, uyumu ve okul kurallarını öğrenmesi için yürütülen program çerçevesinde veliler de çocuklarını gün boyu yalnız bırakmadı.

Oryantasyon eğitimi kapsamında düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlere ve öğrencilere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.