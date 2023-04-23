Yozgat'ta 23 Nisan coşku ile kutlandı

Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Fatma Temel Turhan Ortaokulu Bahçesinde devam etti.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, “Ezelden beri hür yaşamış, gelecekte de hür yaşama azim ve karalılığında olan necip milletimizin, 103 yıl önce bu kararlılığı bir defa daha sergileyerek; milletimizin, Atatürk'ün önderliğinde tutkuya dönüşen bağımsızlık mücadelesinde verdiği en önemli kararlardan birisi olan, TBMM'nin açılış yıldönümünü bir defa daha coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve halk oyunları ile okçuluk gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi. Etkinlik sonrası Trafik Eğitim Parkında çocuklar için temin edilen yeni araçların tanıtımı yapıldı.

Programa Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.