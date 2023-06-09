Yozgat'ta 30 spor sahası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat'a yaptırılan 20 adet halı saha, 10 adet basketbol ve voleybol sahasının devir teslimi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Yozgat'a yaptırılan 20 adet halı saha, 10 adet basketbol ve voleybol sahasının devir teslim imza töreni Yozgat Valisi Ziya Polat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu bahçesine yapılan halı sahada düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Vali Polat, çocukların ve gençlerin yanında oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Vali Polat, “Çocuklarımızın geleceğine dair yapılacak işlerde öncü olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın iyi yerlerde olması ve çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımızın lisanslı bir spor yapmasını, bir müzik aleti çalması istiyoruz." dedi.

Yozgat'ta mahallelere halı saha yaptırdıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de eğitim öğretimin tamamlanmasıyla spor okulu açacakları müjdesini vererek öğrencileri davet etti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı arasında spor sahalarının devir teslim protokolü imzalandı.