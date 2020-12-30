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Yozgat'ta 310 litre sahte içki ele geçirildi

Yozgat’ta yılbaşı öncesi 2 adreste düzenlenen operasyonda 310 litre sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yozgat'ta yılbaşı öncesi 2 adreste düzenlenen operasyonda 310 litre sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Sorgun ilçesinde sahte içki ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçtepeler mevkiinde 2 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda pet şişelere doldurulmuş 310 litre sahte içki, 52 şişe bandrolsüz kaçak içki ve içki yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 2 bin 200 kilogram hammadde ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., B.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tahlil için sahte içkilerden numune aldı.

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