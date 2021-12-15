Yozgat'ta 325 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 254 sikke ve çeşitli ebatlarda 71 obje ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda sikke ve obje bulunduğu bilgisi üzerine Ş.T.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 254 sikke, çeşitli ebatlarda 71 obje ile define arama dedektörü bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.