Yozgat'ta 33 acemi er yemin etti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 33 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Celal Atik Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 33 acemi er yemin etti. Yemin töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, acemi erlere başarı dileklerinde bulundu.

Daha sonra birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarılı olan askerlere ödülleri verildi. Törene Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve erlerin yakınları katıldı.

Tören sonrası erler, aileleriyle hasret gidererek hatıra fotoğrafı çektirdi.