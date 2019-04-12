Yozgat'ta 374. kısa dönem erler yemin etti

Yozgat'ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 374'üncü kısa dönem 24 jandarma er için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 24 er, bayrak ve silahların olduğu masalara ellerini koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından jandarma er Bahtiyar Evciman günün anlam ve önemine dair konuşma yaparken alaya il katılan Yunus Emre Güneş ise yaş kütüğüne plaket çaktı. Eğitimlerde başarı gösteren erlere hediye ve belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, asker yakınlarına seslenerek “Değerli anne ve babalar yaklaşık 4 hafta önce kutsal vatani görevin yapmak için bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız biraz önce huzurunuzda yemin etti. Türkiye Cumhuriyeti jandarması saflarında vatan hizmetlerini yerine getirmek için bu kutsal ocağa gelen evlatlarınız karşınızda gururla onurla dimdik durmaktadır. Gururla bu ocağa gönderdiğiniz evlatlarınızdan uzakta kalmaktan tasalanmayınız. Onlar sadece sizlerin değil bizim de evlatlarımızdır silah ve kader arkadaşlarımızdır" dedi.

Yeşilyurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç silah arkadaşlarım ve evlatlarım sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli konukların huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Ettiğiniz yemin vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün emirlerine mutlak itaatin simgesidir"

Törene katılan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise askerliğin önemine değinerek Türk Silahlı Kuvvetleri vatanın birliği bütünlüğü ve cumhuriyet değerlerinin korunmasında dün olduğu gibi bugünde silahıyla cesaretiyle imanıyla düşmanının karşısındadır. Milletinin birlik ve beraberliğini sağlamak için her türlü hizmete koşmaktadır” şeklinde konuştu.

Yemin töreninin ardından erler, İl Jandarma Alay Komutanlığına gelen yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirerek hasret giderdiler.