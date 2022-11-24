Yozgat'ta 57 öğretmen yemin ederek görevlerine başladı

Yozgat'ta mesleğe yeni başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde yemin ederek yeni görevlerine başladı.

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'na konulan çelenk ile başlayan tören, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten 57 öğretmen için yemin töreni gerçekleştirildi. Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlere rahmet diledi. Öğretmenlerin gününü kutlayan Polat, “Eğitim, uzun ince bir yoludur. Öğretmenlikle ulvi ve tarihi bir meslektir. Öğretmen, çoraklaşan gönüllere rahmet, rahmet yağanıdır. Öğretmen, insanlığa, saygıyı, millet ve yurt sevgisini, bağımsızlık, şerefini, genç dimağlara gergef gergef işleyendir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, “Yaratılmışların en şereflisi ve kainatın ekseninde yer alan insanın en önemli misyonu yeryüzünü imar etmektir. Bu imar sürecinin bilgi boyutu öğretimi, kalplerin imar edilerek bilginin hikmetle yoğrulmuş şekilde olumlu davranışa dönüşmesi ise eğitimi ifade eder. Bu bağlamda, yeryüzünün imarı ve insan nefsinin negatif boyutunun pozitif boyuta evrilme süreci ile ilgili faaliyetler insanlığın medeniyet destanının en önemli uğraşı olagelmiştir. Bu uğraşın en fedakar öncüsü ise öğretmenler olmuş ve olmaya da devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere hizmette şeref belgesi ve plaket takdim edildi.