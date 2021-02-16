Yozgat'ta 62 acemi er yemin etti

Yozgat’ın Çandır ilçesinde temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 62 acemi er için yemin töreni düzenlendi.
Yozgat'ın Çandır ilçesinde temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 62 acemi er için yemin töreni düzenlendi.
Yozgat Çandır İlçe Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 3 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 2000/4 dönem 62 acemi er, yemin etti.
Yemin törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve askeri personel katıldı.