Yozgat'ta 69 bin 610 öğrenci ders başı yaptı

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. Yozgat il genelinde 69 bin 610 öğrenci bugün itibariyle ders başı yaptı.

Yozgat Erdoğan Akdağ İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı konuşmada eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, yaz tatilinde büyük bir gayret ve emekle okulların tadilatının yapıldığını ve yeni yatırım temellerinin atıldığını ifade etti.

Vali Polat, “Yozgat'ımız da en önceliğimiz eğitimdir. Eğitim yuvalarımızı çocuklarımıza fiziki ortamları en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ettik. Şükürler olsun yiğitler şehri Yozgat'ımızda eğitim alt yapısında çok fazla bir sıkıntımız yok. Binalarımız çok güzel, atölyelerimiz çok güzel, salonlarımız çok güzel, imkanlarımız çok güzel. Binaları güzelleştiren, binaya değer katan sevgili yavrularımız ve onların kıymetli öğretmenleri. Evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'de belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'da il genelinde okul öncesinde 4 bin 402 öğrenci, ilkokulda 20 bin 919, ortaokulda 21 bin 423 ve lise kademesinde 22 bin 866 olmak üzere 69 bin 610 öğrencinin 458 okulda eğitime başladığını söyledi.

Yazıcı, “ Eğitim ailesi olarak 651 yönetici, 5.090 öğretmen ve 1.675 personelimizle birlikte çocuklarımıza kavuşmanın hassaten heyecanını yaşıyoruz. İlimizde 38 tane yatırım planlanmış ve bunlardan 12 tanesinin inşaatına başlanmış ve diğerlerinin ihale süreçleri devam etmektedir. Aynı zamanda bu yıl 118 okulumuzda 30 milyon TL bedelle onarımlar yapılarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin en iyi imkanlarla eğitim alması sağlanmış olup, Bakanlığımız tarafından yürütülen 10.000 Okul Projesi çerçevesinde 2 milyon ,Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi çerçevesinde ise 3 milyon 200 bin lira harcanarak öğrencilerimizin eğitim ortamları daha da iyileştirilmiştir. Bunların yansıra 5 köy okulumuz açılarak bünyelerine köy yaşam merkezleri kurulup öğrenci ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İlimiz genelinde 693.000 ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin masalarında hazır hale getirilmiştir. 2. ve 12. sınıflar arasındaki tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrencilerimize Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak gönderilen 483.531 adet kaynak kitap dağıtılarak bu yöndeki ihtiyaçta giderilmiştir. Tüm çabamız göz aydınlığımız öğrencilerimize daha güzel bir miras bırakmak içindir. Çünkü, Ülkemizin bugünleri bizlere , yarınları ise onlara emanettir.” diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra ilk ders zilini Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse birlikte çalarak, sınıfları ziyaret etti.