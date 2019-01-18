Yozgat'ta 74 bin 882 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yozgat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde eğitim gören 74 bin 882 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne heyecanı yaşadılar. Yozgat genelinde 74 bin 882 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldılar.

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Törende birinci sınıf öğrencisi Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın kara kalemle yaptığı portresini Çakır'a hediye etti.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Yozgat Valisi Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada “Günümüz çağında bilgi çok önemli bir unsur. Okulların genel amacı bilgiden ziyade bilgiye nasıl ulaşmayı öğretmek olmalı. Bir de öğrencilerimize küçük yaşta hayat düzeni, disiplini kazandırmak olmalı. Öğrencilerimiz çok sayıda mesaj gönderiyor hafif bir kar yağdığında okulların tatil olması için. Aslında dünyada en iyi eğitimin olduğu yerler Kuzey Avrupa ülkeleridir. Buralar çok soğuk ülkeler, sürekli kar, tipi var. Çocuklarımızın aşırı bir beklentiye girmemesi lazım. Eğitim öğretim ne olursa olsun biraz mücadele istiyor. Onlara hayat disiplini kavuşturmamız lazım bunda da bizlere, ailelerimize, öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor” dedi.

Öğrencilerden Zeynep Rümeysa Uçar ise karne aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek tatilde akrabalarının yanına gideceğini dile getirdi.