Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yozgat'ta 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemini tamamlayan 74 bin 988 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Yozgat'ta 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasıyla 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sarıkaya ilçesi Hisarbey Köyü İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı katıldı. 74 bin 988 öğrencinin yanı sıra 833 yönetici, 5 Bin 529 öğretmen ve bin 718 personel olmak üzere toplam 8 Bin 80 kişi de eğitim-öğretimin sona ermesiyle yaz tatiline girdi.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrencilerinden Eda Erkaya, “Bugün karne aldığım için çok mutluyum. 3. Sınıfa geçtim. Yaz tatilinde oyun oynayacağım, kitap okuyup tatile gideceğim.” dedi.

Buğlem Nisa Demirtaş ise “2. sınıfı bitirdim bugün karne aldım, 3. sınıfa geçtim ve çok mutluyum. Yazı kitap okuyarak arkadaşlarımla oyun oynayarak geçireceğim.” şeklinde konuştu.