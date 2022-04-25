İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta 79 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ta 79 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yozgat'ta 79 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen S.Ü.'nün işyeri ve evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 71 adet sikke, 1 adet ok ucu, 6 adet obje ve 1 adet yüzük olmak üzere toplam 79 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi.


Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili gözaltına alınan S.Ü. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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