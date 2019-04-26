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Yozgat'ta 83 adet sikke ele geçirildi

Yozgat’ta jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde, Osmanlı Dönemine ait 83 adet sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde, Osmanlı Dönemine ait 83 adet sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesinde şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, Osmanlı Döneminden kalma 83 adet sikke buldu. Bulunan tarihi eserlere el konulurken araç içerisinde bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

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