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Yozgat'ta 830 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 830 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 830 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 830 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.


Ağrı'dan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsü, Muslubelen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında ekipler tarafından durduruldu. Yapılan aramada otobüsün gizli bölmelerine gizlenmiş halde 830 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu bulundu.


Sigara kartuşlarına ekiplerce el konulurken olayla ilgili otobüs muavini M.K. (33) gözaltına alındı.

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