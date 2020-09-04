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Yozgat'ta 9 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi.


Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonda S.K. isimli şahsı, kazı yaparak tarihi eser arama suçundan yakalayarak gözaltına aldı.


Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada 2 adet haç, 5 adet takı eşyası, bir vazo ve heykel olmak üzere 9 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

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