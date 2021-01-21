Yozgat'ta 90 yaş üstü vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin ardından Yozgat'ta da evlerde aşılama çalışmaları başladı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 ekipleri, ilk olarak Bahçeşehir Mahallesinde ikamet eden 93 yaşındaki Mürüvvet Yıldırım'a evinde aşı yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra aynı evde yaşayan ve annesinin bakımını üstlenen 65 yaşındaki kronik hastalığı bulunan Fatma Yıldırım'a da aşı uyguladı.

Sağlık çalışanları herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aşılama öncesi vatandaşların sağlık kontrolünü yaparken devamında da aşı olan vatandaşları en az 15 dakika gözetim altında tuttu.

Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Fatma Yıldırım, aşı olduğu için kendisini şanslı olduğunu söyledi. Annesine baktığı ve kronik rahatsızlığı olduğu için kendisine de aşı yapıldığını belirten Yıldırım, aşı sonrası herhangi bir sorunla karşılaşmadığını dile getirdi.