İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yozgat'ta acemi kasaplar hastanelik oldu

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu.

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, acil servislerin yolunu tuttu.


Yozgat'ta bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. İl genelinde kurban keserken el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelerin acil servislerine akın etti. İl genelinde 47 acemi kasap acil servislerde tedavi oldu.


Kurban kestiği sırada yakının dikkatsizliği nedeniyle parmağından yaralandığını söyleyen Talip Özoğlu, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.