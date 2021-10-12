Yozgat'ta ağaçlara kış bakımı

Yozgat'ta her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında, kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Her yıl kış mevsimi öncesi park, bahçe, refüj ve kaldırımlardaki ağaçlarda bakım yaptıklarını belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, “Ağaçların dinlenme devresi olan kış aylarını daha da güçlü geçirmeleri için Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçelerimizde kuruyan, kırılan ve tehlike arz eden ağaçların bakım ve budamalarını yapmaya başladık. Kış mevsimine kadar sorumluluk alanlarımızda bulunan ağaçların bakımlarını tamamlayacağız” dedi.