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Yozgat'ta ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Yozgat’ta kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yozgat'ta kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Çatak Mahallesi Nohutlu Caddesi'nde bir ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evin uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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