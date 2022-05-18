Yozgat'ta Aile Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Yozgat'ta "15-21 Mayıs Aile Haftası" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Yozgat Lisesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Okulların folklor ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi, etkinliklere valilik konferans salonunda devam edildi.

Şiir dinletisinin ardından konuşan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ailenin; çocuğun yetiştiği, eğitildiği, geleceğinin şekillendiği ve toplumun en temel unsuru olduğunu söyledi. Neşeli, ailenin desteklenmesi ve güçlenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı politikaları gereğince çalışmaları önem ve hassasiyetle yürüttüklerini belirterek, "15-21 Mayıs Aile Haftası'nda çeşitli programlar düzenleyerek farkındalık etkinlikleri oluşturmak ve aileye dikkat çekmek istedik." dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Gülden tarafından "Mutlu aile" konulu konferans verildi.

Etkinlik müzik dinletisinin ardından sona erdi.