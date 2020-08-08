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Yozgat'ta alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı

Yozgat’ta YİMPAŞ alışveriş merkezinin çatısında bulunan bir kafede elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yozgat'ta YİMPAŞ alışveriş merkezinin çatısında bulunan bir kafede elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre kafenin mutfak bölümünde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kafenin tamamını sardı. Patlama esnasında mutfak kısmında bulunan bir çalışan kolundan hafif bir şekilde yaralandı.


Kısa sürede olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası çıkan yangın cep telefonları ile anbean kaydedildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay yerine gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini ve yangını büyümeden kontrol ettiklerini söyledi.

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