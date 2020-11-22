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Yozgat'ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta bahisle köpek dövüşü yaptıran 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı.

Yozgat'ta bahisle köpek dövüşü yaptıran 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı.


Yozgat'ın Güdülelmahacılı Köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkiinde köpek dövüşü yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, 2 kangal cinsi köpeği dövüştüren 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken koruma kanunu gereğince şahıslara idari para cezası uygulandı. Ayrıca sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle her şahsa 3 bin 150 lira toplamda ise 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.


Yaralı köpekler tedavilerinin ardından Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

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