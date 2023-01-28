Yozgat'ta baraj ve göletlerde kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı

Yozgat'ta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yaşanan kuraklık nedeniyle şehirdeki baraj ve göletlerde su seviyesi azaldı.

Yozgat'ta baraj ve göletlerde, geciken mevsimsel yağışlar nedeniyle kuraklık riski yaşanıyor. Yozgat'ta 2021 yılında yıllık yağış ortalaması 626 kilogram iken bu oran 2022 yılında 529 kilograma geriledi. Yozgat'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek barajında su seviyesi yüzde 30'a, tarımsal sulamada kullanılan Çekerek Barajında doluluk oranı yüzde 10.6'ya, merkeze bağlı Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajında ise doluluk oranı yüzde 7'ye kadar geriledi. Su seviyesinin gözle görülür derecede azalmasıyla baraj suları altında kalan Esenli Köyü kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

“20 yılın en kurak mevsimini yaşıyoruz”

Esenli köyü sakinlerinden Ahmet Gökoğlu, 20 yılın en kurak mevsimini yaşadıklarını belirterek, “Bu sene mevsim çok kurak geçti. Arazimiz de ekinlerimiz çıkmadı, barajımız boş kaldı. Pancar ekimi de yapamıyoruz. Çok kurak bir sezon geçti. 20 yıldır en kurak bu sezon. Buralar hep su altındaydı, çöl oldu” dedi.

“Kuraklık nedeniyle köy kalıntıları gün yüzüne çıktı ”

Esenli köyü Muhtarı Osman Korkmaz ise “Son yılların en kurak dönemini yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayı baraj su seviyesi düşmesi nedeniyle eski köy kalıntılarımız gün yüzüne çıktı. Son zamanlardaki kuraklıktan dolayı köyümüz gün yüne çıktı. Son dönemdeki kuraklıktan dolayı rabbim bize hayırlıca rahmet ve karı yağmuru bol verir. Baraj sularımız dolar, çiftçilerimiz mağdur kalmaz. Rabbimden ümit kesilmez” şeklinde konuştu.

“Kuraklık balıkçıları da vurdu”

Esenli ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ferhat Ünal da, “Bu kuraklık bizi de vurdu. Su ürünleri olarak. Barajımızdaki su seviyesinin az olmasından dolayı barajımızda yavrunun yetişmesi az oldu. Yüzde 10'na kadar düştü ve balıkçılarımız mücadele veriyor. Rabbimden bereket, yağmur diliyoruz” ifadelerine yer verdi.