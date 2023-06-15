Yozgat'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

Yozgat'ta 2022-2023 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile antrenörleri ödüllendirildi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen sporda enler programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Ziya Polat, sporcuları tebrik etti. Sporda başarılı gençler ve antrenörleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Polat, "Sadece sporda değil eğitimle ilgili de Yozgat'ın enlerini yapacağız. Çocuklarımızı hep iyi yetiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu sadece söylemekle değil, bunu hayata da yansıtmamız lazım. Sporcularımızın her zaman yanındayız. İş insanlarımızın ve kurumlarımızın sporcularımızı desteklemesini istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da okul sporlarında 227 öğrenci, 34 antrenör ve öğretmenin 20 branşta başarılı olduğunu belirterek, sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından sporcu ve antrenörlere ödülleri verildi.