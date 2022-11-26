İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yozgat'ta başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan şahıs pencereden atlayıp kaçtı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahte kimlikle ehliyet sınava girmeye çalışan 38 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahte kimlikle ehliyet sınava girmeye çalışan 38 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayarak kaçtı.


Bugün sabah saat 09.30'da Sorgun Özcan Yıldırım İlköğretim Okulunda yapılan ehliyet sınavına 129 adaydan 123'ü katıldı. Sınav öncesi adayların kimlik kontrolünü yapan yetkililer, adaylardan 38'inin sahte kimlikle sınava geldiğini tespit etti. Tespit edilen 38 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi ise okulun 2. katındaki pencereden atlayıp kaçtı. Polis kaçan kişinin peşine düştü.


Gözaltına alınan 38 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.