Yozgat'ta Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile çocuk ve ebeveyn arasındaki bağ güçleniyor

Yozgat'ta çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kurulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, çocuklar ile ebeveynler arasındaki bağı güçlendiriyor.

Yozgat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 6 ay önce hayata geçirilen Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde verilen eğitimlerle anne ve ebeveynler hem bilgileniyor hem de eğleniyor.

Kütüphanede 0-6 yaş grubu bebek ve çocuklar, kendilerine özel olarak hazırlanmış salonlarda kitaplarla tanışıyor ve çocuklara el becerisi, dinleme, okuma, oynama ve öğrenme gelişimlerine yönelik eğitimler veriliyor. Kütüphanede ebeveynlere yönelik Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerince seminer ve eğitimler de veriliyor. Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile bebeklerin ve çocukların erken yaşta kitapla tanıştırılması ebeveynlerin de çocuklarıyla etkileşimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İkinci kütüphaneye de ihtiyaç duyuluyor

Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek velilerle sohbet edip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve kütüphane yetkililerinden bilgiler alan Vali Ziya Polat, bebek ve çocuk kütüphanesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kütüphanede çocuklar ve velilerin mutlu olduğunu ifade eden Polat, "Kütüphanemiz çocuk ve annenin bir araya geldiği, kitap okuduğu, sosyal faaliyette bulunduğu bir alan. Burasını annelere ve çocuklara çeşitli eğitimler verildiği eğitim merkezi olarak görüyoruz. Çok dolu olması nedeniyle ikincisine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" dedi.

"Destekleyici seminerler düzenliyoruz"

Annelere eğitim veren Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İpek Özbay ise bebek ve çocuk kütüphanelerinin hedef kitlesinin 0-6 yaş gurubu çocuklar ve ebeveynleri olduğunu söyledi. Özbay, çocukların gelişimini desteklemek adına hem çocuklar adına çeşitli etkinlikler hem de ailelerin çocuk gelişimini destekleyici seminerler düzenlediklerini ifade etti.

"Kütüphane çok verimli"

Velilerden Betül Çay da kütüphanenin kendileri açısından çok verimliği olduğunu anlatarak, "Eğitmenler, çocuklara kitap okuyor, onları oynatıyor. Biz de çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Daha önce alternatifimiz yoktu parklara gidiyorduk. Şimdi ise kütüphaneye geliyoruz. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor." diye konuştu.

"Severek geliyoruz"

Pakize Demirbilek ise şunları söyledi:

"Oğlum konuşmakta sıkıntı çekiyordu ve evde çok sıkılıyordu. Kütüphaneye getirdik. Burada çok eğlenceli vakit geçiriyor ve sosyalleşiyor. Yavaş yavaş da konuşmaya başladı. Keşke önceden açılmış olsaydı. Çok faydalı oldu, severek geliyoruz. Hem oğlum hem ben çok eğleniyoruz."