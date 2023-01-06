Yozgat'ta beklenen yağışların gelmemesi hububat üreticisini endişelendirirken, uzmanlara göre ciddi bir tehlike yok

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta hububat ekimi yapan çiftçiler, kuraklık tehlikesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların gelmemesi hububat üreticisini endişelendirirken, uzmanlar ise şu an için ciddi bir tehlikenin olmadığını söyledi. Toprağın yeterince nemli olduğundan ve kök gelişimi için uygun ortamın varlığından bahseden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ileriki günlerde yeterince kar ve yağışın olmadığı takdirde kuraklık tehlikesinden söz edilebileceğini ifade etti.

"Orta dereceli kuraklık yaşanıyor"

İç Anadolu Bölgesi'nde orta dereceli bir kuraklığın yaşandığını belirten Prof. Dr. Güngör Yılmaz, "Ülkemizde olması gereken yağışlar, gereken yağışlı gün sayısında uzun yıllar ortalamasına göre bir gerileme var. Üreticimiz kışlık ekimlerini, özellikle tahıl ekimlerini yaptı. Şu an itibarıyla hemen hemen çoğu yerde tek yapraklı dönemde bitkilerimiz. Belki ideal anlamda kardeşlenmenin 4-5 yapraklı döneme geçiş olmasını bekliyorduk ama şu an itibarıyla tek yapraklı dönemde. Çok ciddi bir tehlike yok. Zira bizim için bu mevsimde önemli olan toprak altında nemin olması, kökün gelişmesi ve kökün derinlere doğru uzamasının sağlanabilmesidir. Toprak üstü aksamın çok da hızlı büyümesini bu mevsim için istemiyoruz. Çünkü çok hızlı büyürse gelecek soğuklardan zarar görür, dondan zarar görür. Şu an itibarıyla kök gelişimi için toprakta yeterince nem var" dedi.

"Yeterince yağış alamazsak tehlikeden söz edebiliriz"

Önümüzdeki günlerde yeterli yağış alınmadığı takdirde kuraklık tehlikesinden söz edilebileceğini de söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Uzun yıllar ortalamalarında İç Anadolu Bölgesi'nde Yozgat özelinde ocak ayında daha çok yağış ve kar alıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeterince kar ya da yağış alamazsak o zaman bir tehlikeden söz edebiliriz. Şu an itibarıyla toprakta yeterince nem var. Kök gelişimi için uygun ortam var. Toprak üstü aksamı yavaş gelişiyor, bu oldukça normal. Sadece kar yağmaz ve ondan sonra çok sert soğukların olduğu, nem oranının çok düşük olduğu bir periyot gelirse o zaman soğuktan zarar görme ile karşılaşabiliriz. Çünkü köklerin çok derine gidememesi ya da toprak üstü aksamının yeterince nem bulunmamasından dolayı gelişmemesi bizi böyle bir zarara taşıyabilir. Ama dediğim gibi biz uzun yıllar ortalamasına baktığımızda ocak ayından ümitliyiz. İnşallah yeterince kar ve yağış alırız da böyle bir tehlikeden bahsetmeyiz" şeklinde konuştu.

"Kuraklık nedeniyle endişeliyiz"

Kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını söyleyen Mehmet Canbolat isimli çiftçi de, "Tarlamızı sürmeye başladık. Normalde kış şartlarında burada yarım metre kar olması gerekirken bahar havası sürüyoruz. Normalde kar yağsa iyiydi. İlerisi için endişeliyiz, kar yağmazsa mahsullerimizin verimi düşer" ifadelerine yer verdi.

"Ümidimizi kesmiyoruz"

İlhami Karameşe isimli çiftçi ise bu yıl 500 dönüm arpa ve buğday ektiğini belirterek, "Ekinlerimiz toprak yüzüne çıkmaya başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde yağmur ya da kar yağarsa daha iyi olur. Ümidimizi kesmiyoruz, şu anda ilerisi için endişeliyiz. Geçen sene yarım metreye kadar kar vardı. Yine de ümidimizi kesmiyoruz, kar ve yağmurumuz inşallah iyi olur" diye konuştu.