Yozgat'ta bin 882 konutun sahibi belli oldu

Yozgat'ta toplam 22 bin 50 başvurunun olduğu "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde bin 882 konutun hak sahipleri 2 gün süren kura çekimiyle belirlendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Yozgat'ta yapılacak konutlar için kura çekimine devam edildi. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda noter huzurunda

Yozgat merkez ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası dün tamamlandı. Bugün de Boğazlıyan, Çekerek, Sarıkaya, Saraykent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçeleri ile beldelerde yapılacak bin 382 konutun kurası çekildi. Kurada Şefaatli ilçesinden 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Hatun Karadavut, konut sahibi olma hayali "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleşti. Karadavut sevincini telefonla aradığı çocuklarıyla paylaştı. İlk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirten Karadavut, "Allah, evi olmayanlara da nasip etsin. Artık benim de bir evim olacak." dedi.

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinden 66 yaşındaki Muharrem Çetin de kuradan ismi çıkınca çok mutlu olduğunu söyledi.