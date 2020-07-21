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Yozgat'ta bir erkek cesedi bulundu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Sorgun Devlet Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Ayrıdam köyü arazisi içinde, bir buğday tarlasında bulunan cesedinin, yaklaşık bir aydan beri aynı yerde olduğu ve kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne bulunduğu öğrenildi.


Yakınında bulunan bir tekstil firması çalışanlarının jandarma güçlerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.


İncelemenin ardından ceset, Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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