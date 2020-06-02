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Yozgat'ta bir otomobilde 665 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ta bir otomobilde yapılan aramada Osmanlı ve Roma Dönemlerine ait 665 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta bir otomobilde yapılan aramada Osmanlı ve Roma Dönemlerine ait 665 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu aldı. Jandarma ekipleri Boğazlıyan ilçesi Yapalak Köyü çıkışında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.


Araçta yapılan aramada Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 240 adet sikke, 372 adet taş para, 21 adet çeşitli şekil figür, 14 Adet yüzük, 10 adet mermer, 3 adet hayvan figürlü heykel, 2 adet kemer tokası, 2 adet haç ve 1 adet ok ucu olmak üzere toplam 665 adet tarihi eser ele geçirildi.


Ele geçirilen objeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olay ile ilgili yakalanan N.Y. gözaltına alındı.

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