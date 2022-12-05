Yozgat'ta buğday ekimi sürüyor

Yılda ortalama 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat ekiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta buğday ekimi devam ediyor.

Yozgat merkez ve ilçelerinde hububat ekimi mesaisi sürüyor. Çekerek ilçesinde buğday ekimi için kolları sıvayan çiftçiler hazırlıklarını sürdürüyor. Topraklarını traktörle sürerek hazır hale getiren çiftçiler, ardından mibzere boşaltılan gübre ve sertifikalı tohumluk buğday ve arpalar, İç Anadolu'nun bereketli topraklarının bağrına bırakılıyor. Kar ve yağmur suyuyla yeşerip olgunlaşan arpa ve buğdayın hasadı, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor.

Çekerek ilçesinde yüksek verimi ve kalitesi ile hastalıklara ve dona karşı daha dayanıklı özelliği ile dikkat çeken “Enola” cinsi buğdaylık tohumu ilk kez toprakla buluşturan çiftçi Çetin Şahin, dönüme 450 ila 800 kilogram arasında verim beklediğini söyledi. Şahin, “İlk defa enola cinsinde buğday ekimi yapıyoruz. Biz bu buğdayı çok araştırdık dekara yaklaşık minimum 450, maksimum ise 800 kilogram verim veriyor. Her iklime, toprağa uygun bir cins. Burada da ilk defa deneyeceğiz. Boyu 1 metrenin üzerinde ve saman verimi yüksek. Hayvancılığa katkısı yüksek. Verimli bir sezon bekliyoruz. Bu buğdayın başak ölçüleri yaklaşık 15 santimetre, soğuğa ve dona dayanıklı ver iklime uygun. Gübresini ve ilaçlarını zamanında vermeye çalışacağız. İnşallah denemelerimizden sonuç alacağız" dedi.