İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta cadde ve sokaklar polis ve bekçilere kaldı

İçişleri Bakanlığınca 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle kendi yasağını kendisi uygulayan Yozgat’ta cadde ve sokaklara polis ve bekçiler hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle kendi yasağını kendisi uygulayan Yozgat'ta cadde ve sokaklara polis ve bekçiler hakim oldu.


Yozgat'ta 20 ve 65 yaş arası vatandaşlarda sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor olsa da Yozgatlılar çağrılara uyarak hafta sonu da evde kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin cadde ve sokakları boş kalırken, polis ve bekçiler cadde ve sokaklarda sürekli devriye atarak vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı, kimlik kontrolü yaptı.


Ekipler, az sayıda da olsa dışarı çıkan vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda uyardı.


Ev ihtiyacını gidermek için sokağa çıktığını söyleyen Korhan Erdoğan isimli vatandaş, “31 ilde alınan sokağa çıkma yasağının ardından Yozgat'ta kendi karantinasını kendisi aldı ve kurallara riayet etmektedir. Kimse gerekmediği sürece sokağa çıkmıyor. Sokaklarımız polis ve bekçilerimize kaldı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına da uyulmaktadır. Yozgat halkı bu konuda çok bilinçli” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.