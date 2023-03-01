Yozgat'ta canlı hayvan pazarları tedbiren kapatıldı

Çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Yozgat'taki tüm canlı hayvan pazarları tedbiren süresiz kapatıldı.

Yozgat İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararlar çerçevesinde il genelindeki canlı hayvan pazarları süresiz olarak kapatıldı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Çevre illerde baş gösteren salgın hastalıklar nedeniyle Yozgat geneli bütün hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. İl genelinde herhangi bir salgın hastalık olmayıp uygulama tedbirendir” denildi.