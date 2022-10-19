Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.
Ankara Keçiören Belediyesine ait 06 KB 4814 plakalı yolcu otobüsü, gece saat 02.30 sularında Yozgat-Sivas Karayolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Devrilen otobüsün, Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıdığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.