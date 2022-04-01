Anadolu'da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğinin yaşatılması için Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi.

Yozgat Belediyesi, Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve baharın gelişini müjdeleyen çiğdem gezdirme geleneğini yaşatmak için şenlik düzenledi. Şenlikte oluşturulan çiğdem alayı ev ve iş yerlerini gezerek esnaftan maniler eşliğinde çiğdem pilavı yapımı için yağ ve bulgur istedi. Toplanan malzemelerle Cumhuriyet Meydanı'nda çiğdem pilavı pişirildi. Pişirilen pilav il protokolünün de katılımıyla vatandaşlara ikram edildi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan çiğdem şenliği halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Belmanur Yenice adlı vatandaş, “Çiğdem şenliği geçmişte Yozgat'ta yaşatılan bir gelenek. Tüm yaşlılardan örnek aldığımız bir şenlik. Ama uzun süre ara verilmiş. Biz bu şenliğe katılarak tekrardan geçmişi yad etmeye çalıştık. Bu kültürü gelenek haline getirmeye çalıştık. Bunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Örnek olması için tekrardan gelenek haline getirmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Aybuke Adıgüzel de, “Çiğdem şenliğine ilk defa katılıyorum, çok mutluyum ve çok eğlenceli. Daha önce hiç görmemiştim, ilk kez çiğdem şenliğine katıldım. Önemli olan bu geleneğin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması. Biz de onun için buradayız” ifadelerini kullandı.

Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak adına çiğdem şenliği düzenlediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Milletleri ayakta tutan örfüdür, adetidir, gelenekleridir. Bizim de bir geleneğimiz var. Kıştan çıkıpta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri var. Pandemiden sonra halkımız da zaten istiyordu. Çiğdem şenliğimizi yapalım, geleneksel hale getirelim ve geleneksel hale getirirken de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına bunu Ramazan'dan önce yapmak istedik. Bunu başardık, halkımız da büyük ilgi gösterdi. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenekti ve bu geleneği tekrar çocuklarımıza, yeni nesillere aktarmak adına bu etkinliği yaptık” dedi.