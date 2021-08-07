İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yozgat'ta çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

Yozgat’ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.


Erdoğan Akdağ Mahallesinde çatı tadilatı yapılan müstakil bir evin çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bitişik evin çatısına sıçradı. Evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki evin çatısı kullanılamaz hale geldi.


Yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.