Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 ölü

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde meydana gelen yangında tüpün patlaması sonucu yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir-Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan çıkan yangın mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlaması ile yıkılan duvarın altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşlı çiftin enkaz altından çıkarılan cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.