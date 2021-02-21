İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 ölü

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde meydana gelen yangında tüpün patlaması sonucu yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde meydana gelen yangında tüpün patlaması sonucu yıkılan duvarın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir-Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan çıkan yangın mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlaması ile yıkılan duvarın altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşlı çiftin enkaz altından çıkarılan cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.