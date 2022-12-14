Yozgat'ta çocuk fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi hizmete açıldı

İl yöneticileri ve hastane personelinin katıldığı açılışta konuşan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Çocuk rehabilitasyon ünitesinin günlük 8 ila 10 hasta alma kapasitesinin olduğunu söyleyerek, “ Amacımız, Fizik Tedavi uzmanımızla birlikte daha çok yatalak hastalarımıza fizik tedavi ihtiyacı olan çocuk hastalarımıza hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Burada kesinlikle hem hastalarımıza hem velilerine yönelik daha konforlu ve rahat bir şekilde sağlayabilmektir. Ünitemizde gerek uzay cihazıyla, gerek özel yataklarıyla, gerek tırmanma kabinleriyle, gerekse özel çocuk robotları ile birlikte hastalarımızda kesinlikle şehir dışına sevk etmeyip Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde tedavilerini tamamlamayı kaliteli bir hizmet vereceğiz. Çocuk rehabilitasyon ünitemizde günlük 8 ila 10 hasta alma kapasitemiz var. Randevu üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Artık başka şehre gitmeyecekler

Kozan, artık hastaların başka şehre gitmeyeceğini söyleyerek, “ Özel eğitimlerini almış fizyoterapistlerimizin görüşleriyle birlikte biz planlamasını yapıp sürekli takibini yapacağımız bir alan oluştu. Bu hastalarımız daha önce büyükşehirlere gidiyorlardı. Daha çok Kayseri ve Ankara gibi 3. basamak üniversite hastanelerine gidiyorlardı. Biz bunun önüne geçmek istedik. Yozgat'ta 80 ila 100 arasındaki Serebral Palsi hastası olan hastamız var. Onların tedavilerini yapmak istiyoruz. Çevre illerin çoğunda da böyle Çocuk Rehabilitasyon ünitesi yok inşallah onlara da hizmet vereceğiz” dedi.

Açılışta bazı il yöneticilerine hastaların tedavi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda bilgiler verildi.