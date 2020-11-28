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Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yapılan şafak operasyonu ile 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yapılan şafak operasyonu ile 22 şüpheli gözaltına alındı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik sabahın erken saatlerinde şafak operasyon düzenledi.


Tespit edilen 20 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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