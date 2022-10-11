Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam eden 1'i Suriye, 4'ü Irak uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, şüpheli şahısların saklandıkları ev ve eklentilerine yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.