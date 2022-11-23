İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 zanlı tutuklandı.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve kentte ikamet ettiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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