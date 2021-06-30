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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Yozgat’ta emniyet ekiplerince yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta emniyet ekiplerince yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu H.K.M.A'yı yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltın alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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