İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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