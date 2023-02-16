Yozgat'ta depremzedelere psikolojik destek sağlanıyor

Depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla, Yozgat'ta depremzede çocuklara yönelik oyun terapileri, yetişkinler için ise travma sonrası yaşanan stres bozukluklarına yönelik psikolojik destek hizmeti başlatıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Yozgat'taki misafirhanelere, yurtlara ve evlere 9 bin depremzede yerleştirildi. Yaşanan süreç sonrası travma sürecinin en az hasarla atlatılması için de psikolog ve uzmanlar eşliğinde depremzedelere psikososyal destek verilmeye başlandı. Bu doğrultuda da deprem dolayısıyla Yozgat'a gelen aileler için Yozgat Şehir Hastanesi'nde afet polikliniği oluşturuldu. Yaşanan süreçten etkilenen çocukların, bu merkezlerde çeşitli etkinlikler ve oyunlar oynayarak yaşadıkları travmaların atlatılması sağlanırken yetişkinler için ise travma sonrası yaşanan stres bozukluklarına yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Afet polikliniği oluşturduk

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, kente gelen 611 depremzedeye ayakta 36'sına ise serviste yataklı sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. Depremzedeler için afet polikliniği oluşturduklarını belirterek, “Deprem anından beri hastanemize depremzedeler gelmeye devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince öncelikli olarak depremzedelerimizin tedavi ve diğer ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle 14 yatan depremzede hastamız bulunmaktadır aynı zamanda 611 ayakta başvuru hastamız oldu. Depremzedelerimizle sürekli irtibat halindeyiz ve onların memnuniyetlerini görmekteyiz. Bizler psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde bir afet polikliniği oluşturduk. Haftanın iki günü sadece depremzede hastalarımıza gece 12.00'a kadar psikolog, ergoterapist, dil konuşma terapistlerimizle birlikte çocuk ve yetişkin depremzedelerimiz için bir alan oluşturduk. Buradaki psikologlularımız sadece yatan hastalar için değil, Yozgat'a gelipte depremden etkilenen vatandaşlarımıza da hizmet etmektedir.” dedi.

Deprem anının çok fazla konuşulmaması gerekiyor

Psikolog Nisa Altınkeser ise depremzedelerle deprem anının çok fazla konuşulmaması uyarısında bulunarak, “Depremzedelerimiz yaralı olarak gelebiliyor. Fiziksel olarak kötü durumda olabiliyorlar. Onlar iyileştirildikten sonra depremzede hastalarımızla deprem anının çok fazla konuşulmamasını öneriyoruz. Çünkü insanlar depremin nasıl olduğunu çok merak ediyorlar. Çünkü olağanüstü bir durum, büyük bir afet yaşadık ve insanlar çok kaygılı, gergin bir şekilde gelebiliyorlar. Bazıları yakınlarını kaybediyor, bazıları enkazın altında kalıyor. Bu durum onlar için çok büyük bir travma. O yüzden bu durumu süreç içerisinde konuşmamak gerekiyor. Biraz zaman geçmeli ve kendileri konuşmak istedikleri zaman onları konuşturmalıyız. Biz depremzedelere hazır olduklarında o anı anlattırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sosyal ve psikolojik destek almaları önemli

Psikolog Altınkeser, “Anormal bir durum yaşadık ve çok kaygılı oldukları için uyku problemleri çekecekler. Daha önce hiç yaşamadıkları psikolojik sıkıntılar çekecekler. Bunlar çoğu için geçici olacaktır. Onun için depremzedelerimizin sakin olmaları gerekiyor, sosyal ve psikolojik destek almaları önemli. Şu an için yaşadıkları kaygıları, psikolojik sıkıntıları çok normal bunların üstesinden geldikten sonra çok daha rahatlayacaklardır. Kendileri de fark edecekler. Dediğim gibi şu aşamada konuşmaya hazır olmayanları konuşmamaya zorlamamak gerekiyor ancak sosyal destek sisteminin çok iyi çalışması gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depreme yakalanan ve tedavi için Yozgat'a gelen depremzede yakını Turgay Akkaya'da şehir hastanesinde ilgi ve alakanın fazlasıyla iyi olduğunu söyledi.