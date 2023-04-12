İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta dolu etkili oldu

Yozgat’ta iki gündür aralıklarla devam eden yağmur sonrası dolu yağışı etkili oldu.

Yozgat'ta iki gündür aralıklarla devam eden yağmur sonrası dolu yağışı etkili oldu.


Yozgat kent merkezinde öğle saatlerinde kısa süreliğine etkili olan dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve araçların üzeri beyaza büründü. Dolunun ardından ise sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar dolu ve yağmurdan saçakların altına sığınarak korunurken, yollarda su birikintileri oluştu.


Dolu ve yağmurun aniden bastırdığını söyleyen Recep Kunduz, “Kar gibi dolu yağdı, Nisan ayının ortasındayız bir anda başladı. Rabbim hayırlı etsin” dedi.

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