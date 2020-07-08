İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovankent beldesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovankent beldesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.


Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde akşam saatlerinde yarım saat boyunca yağan sağanak ve dolu, Ovakent beldesinde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yarım saat boyunca devam edince, arpa, buğday ve fasulye tarlalarına zarar verdi.


Yaklaşık 20 bin dekar alanın hasar gördüğü ekili alanlarda, Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlaları zarar gören vatandaşlarla hasar tespit çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.